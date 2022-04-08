سبب واحد يمنع تين هاغ من تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل!

اقترب الموسم الكروي من نهايته ومعه ازدادت الأخبار حول مستقبل نادي مانشستر يونايتد وإمكانية التعاقد مع الهولندي تين هاغ مدرب اياكس، وكانت قد قررت إدارة النادي تعيين المدرب الألماني رالف رانغنيك بشكل مؤقت لحين اختيار مدرب جديد في نهاية الموسم الجاري.

ورحل المدرب النرويجي أولى غولنار سولشاير عن تدريب الشياطين الحمر بعد سلسلة من النتائج المحبطة والتي أدت إلى سقوط الفريق إلى منطقة وسط الجدول قبل أن يعودوا من جديد إلى المنافسة على المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا رفقة رانغنيك.

سبب واحد يمنع تين هاغ من تدريب مانشستر يونايتد

وعلى الرغم من موافقة المدرب الهولندي تين هاغ على تدريب مانشستر يونايتد حسب ما أشارت إليه معظم المصادر الموثوقة إلا أنه يوجد سبب واحد قد يمنع المدرب المخضرم من تولى القيادة الفنية للشياطين الحمر الموسم المقبل.

حيث كشفت “سكاي ألمانيا” أن تين هاغ مهتم بالحصول على السلطة لإدارة كل ما يتعلق بمشروع مانشستر يونايتد الرياضي وهو ما يتضمنه السلطة في سوق الانتقالات وهو ما يتعارض مع الأدوار التي سيكلف بها رالف رانغنيك مدرب الشياطين الحمر الحالي الموسم المقبل.

حيث كان قد تقرر في وقت سابق تعيين رالف رانغنيك مدربًا مؤقت للنادي حتى نهاية الموسم على أن يتولى منصب المستشار الرياضي للنادي الموسم المقبل ليكون صاحب السلطة في إدارة المشروع الرياضي للفريق بأفكاره الخاصة كما فعل سابقًا رفقة نادي ريد بول لايبزيج الألماني.

موقف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويقع نادي مانشستر يونايتد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة متعادلًا مع نادي وست هام بنفس عدد النقاط.

ويتأخر الشياطين الحمر عن ناديي توتنهام وأرسنال بفارق ثلاث نقاط فقط، وتتنافس 4 أندية على الحصول على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2022/2023.