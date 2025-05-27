سبب غياب ساديو ماني عن مواجهتي إنجلترا وأيرلندا مع منتخب بلاده

اختار المدرب بابي بونا ثياو، المدير الفني للمنتخب السنغالي، القائمة الرسمية التي ستشارك في مواجهتين وديتين قويتين في شهر يونيو المقبل أمام أيرلندا وإنجلترا، في إطار استعدادات “أسود تيرانجا” للاستحقاقات المقبلة.

26 لاعبًا في قائمة ثياو

وجاء داخل هذه القائمة 26 لاعبًا، حيث لم تخلوا القائمة من بعض المفاجآت أبرزها غياب النجم ساديو ماني لاعب النصر السعودي، حيث أوضح المدرب أن السبب يعود إلى قرار شخصي من اللاعب، وهذه المرة الأولى منذ كأس العالم 2022، لم يتواجد ساديو ماني في قائمة منتخب السنغال.

ويغيب حبيب ديالو بسبب الإصابة التي تعرّض لها مع نادي ضمك السعودي، إلى جانب إلي كامارا.

وفي سياق آخر، عاد إلى القائمة عدد من الأسماء الغائبة في فترة التوقف الدولي الأخيرة، وعلى رأسهم إسماعيل جاكوبس، الحاج مالك ضيوف، حبيب ديارا، نيكولاس جاكسون، وإليمان ندياي.

كما شهدت القائمة الاستدعاء الأول لكل من مامادو لامين كامارا وإدريسا جاي (ميتز)، وعودة الشيخ تيديان سابالي.

وجاءت قائمة المنتخب السنغالي لمواجهتي يونيو:

حراسة المرمى:

إدوارد ميندي (الأهلي السعودي)

موري دياو (روديز)

يهفان ضيوف (ستاد ريمس)

خط الدفاع:

كاليدو كوليبالي (الهلال)

عبده ديالو (العربي)

عبد الله سيك (مكابي حيفا)

أنطوان ميندي (نيس)

موسى نياخاتي (أولمبيك ليون)

إسماعيل جاكوبس (جالاتا سراي)

الحاج مالك ضيوف (سلافيا براغ)

خط الوسط:

باثي سيس (رايو فاييكانو)

لامين كامارا (موناكو)

باب مطر سار (توتنهام)

بابي جاي (فياريال)

إدريسا جاي (إيفرتون)

كريبين دياتا (موناكو)

حبيب ديارا (ستراسبورغ)

مامادو لامين كامارا (نهضة بركان)

خط الهجوم:

إسماعيلا سار (كريستال بالاس)

شريف ندياي (رد ستار بلغراد)

إليمان ندياي (إيفرتون)

نيكولاس جاكسون (تشيلسي)

بولاي ديا (لاتسيو)

عبد الله سيما (ستاد بريستويس)

إدريسا جاي (ميتز)

شيخ سابالي (ميتز)