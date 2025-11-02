سبب طلب برشلونة تقديم مواجهته مع فياريال.. تقرير يكشف الأمر

قالت عدة تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني تقدم بطلب لرابطة الدوري الإسباني من أجل الموافقة على إقامة مباراته ضد فياريال يوم 20 ديسمبر، بدلاً عن موعدها الأصلي يوم 21 ديسمبر.

برشلونة يطلب تقديم مباراته

وكشف تقرير صادر عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن برشلونة طلب تقديم المباراة من أجل لعب مباراة ودية فى بيرو يوم 22 ديسمبر قد تدر على النادي مبلغًا يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو.

ونوهت الصحيفة إلى أن برشلونة تواصل مع نقابة اللاعبين الإسبان (AFE) بخصوص مسألة عطلات اللاعبين التي تبدأ عادةً في تلك الفترة، فضلا عن أن الإدارة تعمل حاليًا على تنسيق جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة الودية في بيرو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يسافر هانز فليك المدير الفنى للبارسا مع الفريق إلى بيرو إذا تمت الموافقة النهائية على إقامة المباراة.

يذكر أن نادى برشلونة الإسباني قد أصدر بيانا رسميا أعلن فيه العودة إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو” بحصة تدريبية مفتوحة للجماهير الكتالونية يوم 7 نوفمبر الجارى.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة على منصة ” x ” أن المران بمثابة اختبار تقني وعملي للتأكد من سلامة الأنظمة والمداخل ومختلف المرافق، وذلك ضمن العملية التدريجية لإعادة افتتاح الملعب.