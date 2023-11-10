سبب الخلاف بين صلاح وماني “فيرمينو يروي القصة”

روى البرازيلي روبرتو فيرمينو تفاصيل قصة الخلاف بين ساديو ماني، ومحمد صلاح أثناء وجوده بين صفوف الريدز قبل أن يذهب للعب ضمن صفوف النادي الأهلي السعودي.

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وأشار فيرمينو أثناء حوار له مع صحيفة جارديان إلى أن علاقة صلاح وماني كانت متوترة، وكانت المشاكل بينهما مدفونة منذ موسم (2019-2020) وتحديدا في مباراة بيرنلي الشهيرة في الدوري الإنجليزي.

وقال نجم الأهلي أن ماني غضب بشدة بالرغم من فوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد، وعلى الرغم من أنه تم استبداله في المباراة إلا أنه لم ينسى أنانية صلاح في أحد الكرات التي اختار فيها التسديد المباشر على مرمى الخصم ولم يمرر لساديو ماني الذي كان وقتها متأثر بشكل كبير.

ولفت فيرمينو الانتباه إلى أنه كان دائما يلعب دور حمامة السلام بين اللاعبين، ولكن في هذه المرة احتدم الخلاف بين السنغالي والمصري بشدة وظهر للعلن.

ويفسر فيرمينو شدة الخلاف بين النجمين بقوله “كل منهم كان لا يهتم ألا بشأنه، ربما ذلك بسبب تنافس منتخبيهما، ولكن بشكل عام كان الاثنين على درجة عالية من الاحتراف.

وذكر فيرمينو أن يورجن كلوب كان يرى أن التمرير هو الحل الأول في التبديلات، من أجل أن يترك لماني وصلاح الفرصة للعب، ولأنه لن يعترض مثلهما على قرار التبديل.