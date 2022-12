سبب اصطحاب اللاعبين للأطفال عند بداية الماتشات

نرى في كل الماتشات أن اللاعبين ممسكون بأطفال طفل مع كل لاعب ولكن التساؤلات لماذا تلك الظاهرة و خاصة أنها لم تكن موجودة منذ ظهور كرة القدم.

بداية دخول الأطفال مع اللاعبين

أول مرة بدأت تلك الظاهرة عام 1999 في نهائي كأس الاتحاد بين ليونايتد و نيوكاسيل وكان طفلين فقط طفل لكل لاعب، فقامت الفيفا بعد ذلك بالاتفاق مع منظمة اليونيسيف بأن يصطحب كل لاعب طفل وأن يرتدي الأطفال تيشيرت من اليونيسيف مكتوب عليه (SAY YES FOR CHILDREN) لتصبح تلك الظاهرة مستمرة حتى الآن.

هوية الأطفال اللذين ينضمون للاعبين

يكون هناك دقة في اختيار أولئك الأطفال فتكون أولئك الأطفال مختارة من دار أيتام أو من مدارس بجوار النادي أو يكونون من أبناء اللاعبين أو من اللاعبين الناشئين، و لكن هناك بعض الأندية اتخذت ذلك الأمر بهدف الربح فكانت تأخذ مقابل من الآباء لكي يقبلوا بأولادهم .

هناك بعض الدول المشهورة بالعنف أو بعض الماتشات التي يكون بها تعصب يكون أولئك الأطفال رمزًا للسلام فيقلل وجودهم العنف من الجماهير ، و وجود تلك الأطفال يكون بمثابة تشجيع لهم ليصبحوا لاعبين يحتذى بهم وهم يشاهدون قدوتهم أمام أعينهم.