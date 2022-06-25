سبب إنسحاب الإسماعيلي من مواجهة الزمالك في الكأس

بعد إجراء الاتحاد المصري لكرة القدم” الجبلاية” قرعة دور 16 لكأس مصر 2021_2022، وقوع نادي الإسماعيلي في مواجهة نارية أمام نادي الزمالك، قرر النادي الإسماعيلي إعلان انسحابه من مواجهة الزمالك في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لنسخة 2021-2022 بسبب القرعة الموجهة، على حد وصف البيان.

وبعد القرعة، أعلن الإسماعيلي انسحابه في بيان قال فيه، “يعترض مجلس النادي على توجيه القرعة، حيت تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الأهلي والزمالك أول وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة”.

وتابع بيان النادي، “رفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض النادي الإسماعيلي، خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيل النقاش إلى ما بعد القرعة، إلا أنهم رحلوا سريعًا دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية”.

وأضاف البيان، “يرى مجلس إدارة الإسماعيلي، أن هذه القرعة لم تجرَ بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يتخالف مع مبدأ تكافؤ الفرص، وبناءً عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضًا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره”.

نص بيان الإسماعيلي عبر تويتر