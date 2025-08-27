سباق مع الوقت.. أسماء لامعة تبحث عن أندية جديدة قبل انتهاء السوق

مع اقتراب صافرة النهاية لسوق الانتقالات الصيفية 2025، يعيش عدد من نجوم أوروبا لحظات توتر حقيقية، بحثًا عن فرصة جديدة تضمن لهم دقائق لعب ومكانًا أساسيًا بعيدًا عن مقاعد البدلاء، حيث يتوقع أن تحمل الساعات الأخيرة مفاجآت كبيرة، وهذه أبرز الأسماء التي تنتظر حسم مصيرها.

إندريك.. موهبة تبحث عن هوية

الفتى البرازيلي الصغير في ريال مدريد يدرك أن البقاء الآن داخل “سانتياجو برنابيو” قد يحرمه من التطور، لذلك يسعى جاهدًا للحصول على إعارة تمنحه الخبرة والدقائق اللازمة ليظهر إمكانياته للجميع.

رحيم ستيرلينج.. صفحة جديدة مطلوبة

بعد تجربة غير ناجحة مع آرسنال، لم يعد أمام الجناح الإنجليزي سوى البحث عن انتقال دائم يفتح أمامه باب المشاركة بانتظام، بدلًا من البقاء في دوامة الإعارات الفاشلة.

كريستوفر نكونكو.. العودة إلى حيث بدأ؟

اسم بايرن ميونخ وتوتنهام طُرح كثيرًا، لكن غياب الجدية قد يدفع النجم الفرنسي إلى العودة للايبزيج، النادي الذي يعرف قيمته ويمنحه المساحة للتألق.

دوسان فلاهوفيتش.. ساعة الحقيقة

مهاجم يوفنتوس أمام مفترق طرق. إن استمر في تورينو، قد يضيع موسمًا جديدًا بلا فاعلية، بينما الانتقال لنادٍ يمنحه دورًا أكبر قد يعيد له بريقه قبل نهاية عقده.

راندال كولو مواني.. بين طموح يوفنتوس وعناد باريس

اللاعب مقتنع أن مستقبله مع يوفنتوس، لكن باريس سان جيرمان يرفع سقف مطالبه المالية، ليضع الصفقة في مهب الريح حتى اللحظة الأخيرة.

أدريان رابيو.. الدوري الإنجليزي يلوح في الأفق

لاعب الوسط الفرنسي يقف حائرًا بين البقاء مع مارسيليا أو خوض تحدٍ جديد في البريميرليج، حيث قد يجد إيقاعًا يناسب شخصيته القتالية.

أوليكساندر زينتشينكو.. خروج من ظل آرسنال

الظهير الأوكراني فقد مكانه الأساسي مع “المدفعجية”، وهو ما يجعله أقرب للرحيل بحثًا عن تجربة تعيده للأضواء.

رودريجو.. ضحية زحام مدريد

مع كثرة الأسماء الهجومية في ريال مدريد، يفكر رودريجو جديًا في الخروج لضمان مكان أساسي، بدلًا من تكرار مشهد الجلوس على الدكة.

كوستاس تسيميكاس.. النهاية تقترب مع ليفربول

لم يعد الخيار الأول أو الثاني حتى في خطط كلوب، ما يجعل خروجه من “آنفيلد” مسألة وقت أكثر من كونها احتمالًا.