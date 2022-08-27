ساوثهامبتون ضد مان يونايتد.. فيرنانديز يقود الشياطين الحمر لتخطي القديسين

إنتهت مباراة ساوثهامبتون ضد مان يونايتد بتفوق الشياطين الحمر على مضيفهم بهدف نظيف ضمن أحداث الجولة الرابعة من مبارايات الدوري الإنجليزي، على ملعب “سينت ماري”.

شوط أول هجومي في مواجهة ساوثهامبتون ضد مان يونايتد

نجح نجوم نادي مانشستر يونايتد في أداء شوط أول هجومي، وتفوقوا على القديسين، ليكن الشياطين الحمر الأكثر سيطرة على الـ 45 دقيقة الأولي.

وفشل الثلاثي الدنماركي كريستيان إريكسن والنجم الشاب إيلانجا وبرونو فيرنانديز في إستغلال فرصة ثلاثية كادت تضع اليونايتد فى المقدمة أمام ساوثهامبتون بالدقيقة 19.

وشهدت الدقيقة 31، فرصة محققة لنادي ساوثهامبتون إقترب فيها القديسين من إحراز الهدف الأول أمام مانشستر يونايتد، من هجمة مرتدة لكن الكرة تعلو العارضة.

ونجح النجم البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز هدف التقدم لصالح مان يونايتد أمام ساوثهامبتون، في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 66، أنقذ ديفيد دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد من هدف مؤكد لصالح ساوثهامبتون بعد التصدى لرأسية قوية.

وأحرز مانشستر يونايتد الفوز الثاني على التوالي أمام ساوثهامبتون، بعد الفوز على ليفربول بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة.

بهذا الفوز، إرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 6 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 4 في المركز الـ 13.