ساوثهامبتون ضد مان سيتي..السماوي يتغنى بالنجم الجزائري رياض محرز والجمهور يعلق “الساحر دائمًا جاهز”

قام نادي مانشستر سيتي بنشر تغريدة عن طريق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر للنجم المغربي رياض محرز قبل إنطلاق مواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد دون الفريق السماوي داخل التغريدة قائلًا “رياض محرز” في أتم الإستعداد، وسط تفاعل كبير من قبل جماهير السيتي، والتي قامت بالتعليق على هذا النحو:

الساحر دائمًا جاهز.

إما حضور فيه كل التميز، وإلا عدم الحضور.

هو دائمًا جاهز.

وسوف تنطلق مواجهة السيتي وساوثهامبتون اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب ساينت ماري، ويطمح كتيبة جوارديولا في تحقيق الانتصار والحفاظ على آخر آماله في إمكانية اللحاق بالجنرز المتصدر.

وجاءت تشكيلة الفريق السماوي المتوقعة الليلة ضد نادي ساوثهامبتون بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ايدرسون.

الدفاع: دياس،أكنجي، أكي.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، ستونز، غريليش، دي بروين، غوندوغان، رياض محرز.

الهجوم: هالاند.

وبالرغم من خوض السيتي اللقاء خارج الديار، إلا إنه مرشح بقوة للفوز بنقاط المباراة الثلاثة، حيث جاءت نتيجة إستفتاء الجماهير والتي تعطي الأفضلية للسماوي بنسبة 77%