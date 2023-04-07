“ساوثهامبتون ضد مان سيتي”الفريق السماوي يسعى لتضيق الخناق على الجنرز وينتظر هدية من ليفربول

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نادي ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطمح كتيبة جوارديولا في تحقيق الانتصار وتضيق الخناق على الجنرز المتصدر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت القادم الموافق الثامن من شهر أبريل لعام 2023، وذلك عند الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويتواجد السيتي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 64 نقطة، حيث قد تمكن من تحقيق الإنتصار في 20 لقاء وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أيضًا.

أما نادي ساوثهامبتون يتواجد في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، فقد حقق الانتصار في 6 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات، وهزم في 18 مباراة.

وينتظر السيتي هدية من ليفربول والذي سيستضيف المتصدر أرسنال على ملعب الأنفيلد يوم السبت القادم، من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق اللقب هذا الموسم.

وقد تمكن السيتي من اكتساح ساوثهامبتون في لقاء الذهاب يوم 8 أكتوبر 2022 بنتيجة 4 أهداف نظيفة، حيث تقدم كانسيلو عند الدقيقة 20، وبعدها أضاف فودين عند الدقيقة 32، ثم أضاف رياض محرز الهدف الثالث عند الدقيقة 49، واختتم مهرجان الأهداف النرويجي هالاند عند الدقيقة 65.

وجاءت إحتمالات الفوز في اللقاء من قبل الجماهير كالتالي:

فوز السيتي 78%

فوز ساوثهامبتون 8%

تعادل الفريقين 14%