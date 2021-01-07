سانت إيتيان يعلق على تصريحات مصطفى محمد ورفض الزمالك رحيله

يتمسك نادي سانت إيتيان الفرنسي بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ونالت تصريحات المهاجم الدولي الشاب الأخيرة على قناة النهار مسؤولي النادي الفرنسي بحسب ما صرح به مصدر من داخل إدارة التعاقدات بالنادي.

وقال مصدر من إدارة التعاقدات في سانت إيتيان أن تصريحات مصطفى محمد في الإعلام عن تمسكه بالانتقال لنادي سانت إيتيان تفعنا للتعاقد معه.

وأكمل ما قاله مصطفى محمد يعد شيئا إيجابيا بالنسبة لنا ولعرضنا. وعن موقف الزمالك لرفضه بيع الاعب، صرح لم يصل لنا أي رد من الزمالك لعرضنا حتى الآن, ولا نعلم ما سوف يحدث في الايام القادمة. في وقتنا الحالي لم يبلغنا الزمالك برفضه للعرض.

وتابع حديثه قائلا: قرأت بيان المدير الرياضي في نادي الزمالك والذي يعلن رغبة النادي بتأجيل بيع مصطفى محمد لما بعد انتهاء بطولة أولمبياد طوكيو.

وكان الزمالك قد كشف عن وصول عرض احتراف من نادي سانت إيتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد. ولكن الزمالك أعلن أيضا تأجيل كافة العروض الاحترافية لما بعد انتهاء بطولة أولمبياد طوكيو في بيان رسمي.

وكان اللاعب قد تحدث مساء الأربعاء عبر قناة “النهار” لأول مرة عن عرض سانت إيتيان الجديد، وأشار إلى أن ناديه الزمالك وعده بالاحتراف.

وكشف مصطفى محمد على قناة النهار بأنه ما زال يريد الاحتراف الى اوروبا لعدة أسباب، لكنه لم يتمرد على الزمالك يوما ما.