سامي قمصان يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الأحد لمواجهة فريق بيراميدز في الدور الربع نهائي من بطولة كأس مصر لنسختها الماضية في تمام الساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي في مباراة يديرها تحكيميًا طاقم تحكيم اسباني، وأعلن سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي عن قائمة المباراة لمواجهة الغد والتي جاءت كالآتي: ‏

‏في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني.

في خط الوسط: وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومحمد أشرف وزياد طارق‏.

في خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

وتمكن النادي الأهلي مساء الأربعاء الماضي من الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في أطار الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز ليتواجد المارد الأحمر في المركز الثالث من بطولة الدوري برصيد 44 نقطة بعدد مباريات أقل، بينما يتواجد نادي الزمالك في مركز الصدارة برصيد 48 نقطة، ويأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني كوصيف للبطولة برصيد 45 نقطة.