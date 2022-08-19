سالم الدوسري يدخل حسابات عملاق تركي في الميركاتو

دخل السعودي سالم الدوسري، دائرة حسابات عملاق تركي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يمانع الهلال السعودي، رحيل نجمه الأول سالم الدوسري هذا الصيف، حال رفع الإيقاف عن الفريق الأزرق مما يمكنه من إبرام صفقات في الميركاتو الجاري.

وذكر موقع fotomac التركي، أن نادي فنربخشة يستعد للتحرك من أجل الحصول على خدمات سالم الدوسري هذا الصيف.

ويطمح فنربخشة لتعزيز صفوفه بأفضل الصفقات من أجل المنافسة بقوة في الدوري التركي والدوري الأوروبي.

ونافس فنربخشة على الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكنه ودع البطولة من الأدوار التمهيدية على يد دينامو كييف.

ويعد سالم الدوسري من أعمدة نادي الهلال الأساسية، تحت قيادة المدرب رامون دياز.

وخاض سالم الدوسري، تجربة احترافية أوروبية من قبل، من بوابة نادي فياريال الإسباني.

ويبلغ سالم الدوسري من العمر، 31 عامًا، ويستعد للمشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، المنتخب السعودي في مجموعة واحدة رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وكانت صحيفة “الشبابية” السعودية قد أكدت أن الهلال سيوافق على رحيل سالم الدوسري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حال رفع الإيقاف عن الفريق الأزرق مما يمكنه من إبرام صفقات هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “رحيل اللاعب سالم الدوسري سيكون على سبيل الإعارة إلى قارة أوروبا وليس من خلال البيع النهائي”.

ونوهت صحيفة الشبابية أن عبد الرحمن غريب سينضم لصفوف الهلال قادمًا من أهلي جدة الهابط للدرجة الأولى، حال رفع الإيقاف عن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، بجانب تغيير المحترف الأرجنتيني لوسيانو فييتو.