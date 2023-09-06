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ساكا يفوز بجائزة أفضل لاعب في منتخب إنجلترا للعام الثاني على التوالي

جيهان مصطفى

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا على موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع “إكس”، فوز بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب في المنتخب، بتصويت الجمهور، حيث تم تسليمه الجائزة خلال المران.

- صورة 1 - ساكا يفوز بجائزة أفضل لاعب في منتخب إنجلترا للعام الثاني على التوالي

بوكايو ساكا - مصدر الصورة: موقع العربية

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وقام زملاء بوكايو ساكا بالالتفاف حوله لتهنئته في معسكر المنتخب الإنجليزي، وذلك في حضور لاعب فريق توتنهام هوتسبير جيمس ماديسون.

جدير بالذكر أن ساكا قد حصل على الجائزة ذاتها في العام الماضي ٢٠٢٢، عن كونه أفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي، حيث تُمنح هذه الجائزة بتصويت الجمهور.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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