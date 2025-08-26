ساكا يغيب وأوديغارد مهدد.. أرسنال في مأزق قبل مواجهة ليفربول

تلقى نادي أرسنال صدمة قوية بعد تأكيد إصابة لاعبه البارز بوكايو ساكا والتي ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر كامل حيث يأتي هذا الغياب في توقيت حساس بالنسبة للجانرز الذين يواجهون مباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومسابقات الكأس الأوروبية، ولكن الجهاز الفني يأمل في تعويض النقص بفريق متماسك، بينما يستعد ساكا لخوض برنامج علاجي وتأهيلي مكثف للعودة بأسرع وقت ممكن لتعويض الفريق عن غيابه في المباريات المقبلة.

صدمة غياب ساكا عن أرسنال

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي صدمة جديدة بعد تأكيد غياب نجمه بوكايو ساكا عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر كامل في ضربة قوية للفريق خلال مرحلة حاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي هذا الغياب في توقيت حساس حيث يعتمد المدرب على ساكا بشكل كبير في الهجوم وصناعة الأهداف مما يجعل إدارة الفريق والجهاز الفني أمام تحدي كبير لإيجاد البدائل المناسبة للحفاظ على الأداء نفسه للفريق.

وفقًا لتقرير إحدى الشبكات البريطانية فإن ساكا يعاني من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مباراة أرسنال الأخيرة ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأسابيع المقبلة؛ لضمان عودته للملاعب بأفضل جاهزية ممكنة قبل استئناف المباريات الحاسمة للفريق.

كذلك فقد أفادت التقارير أن نجم أرسنال بوكايو ساكا سيغيب عن مباراة فريقه المرتقبة أمام ليفربول يوم الأحد القادم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك ضمن فترة تعافيه من إصابته الأخيرة، كما سيغيب عن مباراتي منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم أمام أندورا وصربيا الشهر المقبل مما يمثل خسارة مزدوجة للجانرز ومنتخب بلاده في الوقت نفسه.

ضربة مزدوجة لأرسنال

في سياق متصل فقد أثيرت الشكوك حول مشاركة قائد أرسنال مارتن أوديغارد في مباراة ليفربول بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مواجهة الفريق الأخيرة ضد ليدز يونايتد، فمن الجدير بالذكر أن أوديغارد يخضع لتقييم طبي مستمر لتحديد جاهزيته قبل المباراة المرتقبة مما يزيد من الضغوط على الجهاز الفني لإيجاد حلول سريعة للحفاظ على توازن الفريق أمام الخصم القوي.