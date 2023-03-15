عاجل خلال 48 ساعة الأمن المصري يتمكن من القبض على سارقي فيلا محمد صلاح

أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس عام 2023 أنها بالفعل قد نجحت بالقبض والكشف عن سارقي فيلا محمد صلاح بأحد التجمعات السكنية، ومن الجدير بالذكر هنا أن تم الإعلان عن السرقة بتاريخ 12 مارس الجاري، عبر بلاغ من مدير أعمال النجم العالمي محمد صلاح وقد تمكن الأمن المصري في 48 ساعة فقط من إلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم، تابعونا لباقي التفاصيل.

سرقة فيلا محمد صلاح

تلقت الأجهزة الأمنية بمنطقة التجمع الأول بلاغ من مدير أعمال النجم المصري وأسطورة ليفربول عبر تاريخه محمد صلاح، وبعد معاينة موقع الحادث تبين أن المتهمين قاموا بتمزيق السلك حول الفيلا والدخول لها وسرقة بعض الريسيفرات وأنبوبة بوتاجاز، وكان ذلك يوم 12 مارس الجاري، وبعد الإطلاع وفحص الكاميرات تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة التجمع الأول من القبض على المتهمين الثلاثة أحدهم كان حارس عقار.

القبض على سارقي فيلا محمد صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 48 ساعة فقط من القبض على مرتكبي واقعة سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وبعد تتبع الكاميرات وخطوات السير تبين أنهم شخصان أحدهما سبق له العمل فرد أمن بالتجمع الأول مكان الحادث وأن السارقين من محافظة الإسماعيلية، كما تبين أن السرقة كانت بتاريخ 2 مارس الجاري ولكنها لم تكتشف إلا 12 مارس.

اعتراف المتهمين بالسرقة

بعد القبض على المتهمين بالسرقة ومواجهتهما بالسرقة إعترفا على الواقعة، كما قاما بشرح تفاصيل الواقعة وانهم كانوا يعلمون بخلو الفيلا من السكان، حيث خططا لذلك وتسلقا السور الخلفي للفيلا ومن ثم الدخول إليها، والآن تقوم النيابة بالتحقيق مع المتهمين وفي انتظار باقي النتائج.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

خلال ساعات قليلة من الآن تنطلق المباراة المرتقبة في إياب الدور 16 ضمن منافسات دوري أبطال أوربا بين ريال مدريد الإسباني ومادي ليفربول الإنجليزي، وقد انتهت مباراة الذهاب بهزيمة قاسية للريدز بخماسية مقابل هدفين فقط، ولابد أن يحرز ليفربول على الأقل 3 أهداف نظيفة لكي يستطيع لعب أشواط إضافية فقط، بينما يريد أربع أهداف نظيفة للصعود للأدوار القادمة: