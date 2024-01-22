ساحل العاج وغينيا الاستوائية.. شاهد أهداف سقوط كوت ديفوار

فجر منتخب غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره ساحل العاج “كوت ديفوار” مستضيف البطولة، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونجح منتخب غينيا الاستوائية في التأهل لدور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تصدرت مجموعتها برصيد 7 نقاط، بينما جاءت كوت ديفوار في المركز الثالث بثلاث نقاط.

تفاصيل مباراة غينيا الاستوائية وكوت ديفوار

شهدت مباراة غينيا الاستوائية وكوت ديفوار سيطرة كبيرة من قبل لاعبي ساحل العاج، حيث جاءت نسبة الاستحواذ كبيرة للأخير ب 69%، مقابل 31% لصالح غينيا الاستوائية، لكن بالرغم من هذه السيطرة نجح المنتخب الغيني في الفوز بنتيجة كبيرة 4/0.

أهداف المباراة

جاء هدف غينيا الاستوائية الأول عن طريق اللاعب إيميليو إنسوي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف بابلو غانيت، الهدف الثاني في الدقيقة 73.

فيما عاد إيميليو إنسوي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، وأحرز خانيك بويلا، الهدف الرابع للمنتخب الغيني في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز غينيا الاستوائية على كوت ديفوار بنتيجة 4/0.

ساحل العاج وغينيا الاستوائية.. شاهد أهداف فوز المنتخب الغيني الكبير

وتشهد بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023، منافسات قوية، حيث يقدم المنتخبات مستويات قوية خلال هذه النسخة، مما أحرج منتخبات كبيرة ولديها تاريخ حافل.

الجدير بالذكر أن المنتخب السنغال حقق لقب كأس الأمم الإفريقية الماضية بالكاميرون 2021، بعدما فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح في المباراة النهائية.