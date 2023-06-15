“ساحر الفريق السماوي” النجم البلجيكي دي بروين أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا 

انتهى الموسم الحالي 2022/2023 في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث شهد الكثير من الإثارة والمتعة حتى اللحظات الأخيرة، وكان الفريق السماوي هو بطل هذا الموسم بعد تحقيق الثلاثية التاريخية المتمثلة في “دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية”.

وكان للدولي البلجيكي دي بروين دور هام ورئيسي في النجاج الذي حققه الفريق السماوي هذا الموسم، حيث تمكن من صناعة 18 هدف في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم خلال الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا.

واحتل المركز الثاني كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدوريات الكبرى نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني “جريزمان” برصيد 17 أسيست، فيما تواجد في المركز الثالث البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 16 أسيست رفقة نادي باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي.

وجاء في المركز الرابع بتصنيف اللاعبين الأكثر لصناعة الأهداف اللاعب راندل مواني “نجم نادي آينتراخت فرانكفورت” برصيد 14 أسيست.

أما عن المركز الخامس فقد تقاسمه 3 لاعبين وهم “تروسارد لاعب أرسنال”، “كفاراتسخيليا لاعب نابولي”، “موسيالا لاعب بايرن ميونخ” برصيد 13 اسيست.