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سابوه يلعب الماتش وسرقو منه مليون دولار

حازم البنا

تعرض قصر الجناح واللاعب الدولي الإنجليزي جاك غريليش، للسرقة خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي في مباراة ضد إيفرتون في الدوري الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

حيث يقع قصر اللاعب في منطقة تشيشر، شمال غرب إنجلترا.
وحسب الشرطة فقد دخل اللصوص القصر أثناء تواجد غريليش ولعبه للمباراة في ليفربول.
وكانت أفراد عائلته وخطيبته ساشا أتوود في المنزل وسمعوا أصواتا غريبة.
وتم على الفور استدعاء الشرطة بعدما دوت إنذارات السرقة، ووصلت طائرة مروحية والكلاب بوليسية وعناصر الشرطة إلى القصر، لكن لم يتم العثور على المشتبه بهم حينها، كما قدرت قيمة المجوهرات والساعات المسروقة بحوالي مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار).

اللاعب غريليش لاعب مانشستر سيتي تم سرقة مليون دولار من قصره خلال لعب المباراة صورة أرشيفية

وعقب انتهاء المباراة تم إبلاغ غريليش بالسرقة.
ولاتزال الشرطة في تشيشر تجري التحقيقات ولم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
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