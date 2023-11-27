زيدان مرشح لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

يواصل ريال مدريد الإسباني بحثه عن خليفة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما قررت الإدارة عدم تجديده عقده خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أكدت على أن أنشيلوتي وقع عقود تدريب المنتخب البرازيلي خلال الأيام الماضية، مما يجعله يقود السيلساو بعد انتهاء تعاقده مع الملكي.

ويقدم ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي مستويات جيدة، لكنها لا ترتقي لأحلام جماهير الفريق خلال الموسمين الحالي والماضي.

تفاصيل مفاوضات ريال مدريد مع زيدان لخلافة أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد مرشح بقوة للعودة مجددًا لقيادة الميرينجي.

وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، منفتح للغاية على عودة زيدان خلال الفترة المقبلة، عكس ما يتردد بالتواصل مع المدرب الإيطالي دي زيربي، المدير الفني لبرايتون الإنجليزي، والذي ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن دخول الريال في مفاوضات معه لخلافة أنشيلوتي.

وأشارت التقارير إلى أن بيريز لديه رغبة قوية في إعادة زيدان بعد الإنجازات التاريخية التي حققها خلال ولايتيه السابقتين مع الفريق الملكي.

وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد خلال ولايتين من قبل، فقد حقق عدد من الألقاب المحلية والقارية منها الثلاثية التاريخية لدوري أبطال أوروبا في 2016، 2017، 2018، وأيضًا الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية ثلاث مرات والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.