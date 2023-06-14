زيدان: حلمي تدريب الديوك.. وهذا سبب عودتي لتدريب ريال مدريد

أدلى مدرب فريق ريال مدريد الإسباني سابقاً (النجم الفرنسي زين الدين زيدان) بتصريحات يوم الثلاثاء كشف من خلالها عن العديد من التفاصيل المثيرة، بما في ذلك رغبته في تدريب منتخب فرنسا وتجربته السابقة في العمل مع النادي الملكي وأسرار كشفها لأول مرة حول عودته للنادي.

تصريحاته لمجلة GQ

أكد زيدان في تصريحات نقلتها مجلة “GQ” أنه خلال فترته الأولى كمدرب لريال مدريد استطاع الفوز بالعديد من البطولات خلال عامين ونصف فعلاً ولكنه شعر أنه بحاجة إلى بعض الراحة بعدها، وهذا كان سبب رحيله، وعندما اتصل به رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليعود لتدريب الفريق مرة أخرى لم يتردد في القبول لأنه يحب النادي ويريد العودة لتحقيق المزيد من النجاحات، فلم تكن تلك العودة بسبب طلب من زيدان لفلورينتينو كما ذكرت الصحافة وقتها.

وأعرب زيدان عن حلمه بتدريب منتخب فرنسا، ولكنه أشار إلى أن الوقت الحالي ليس المناسب لتحقيق هذا الحلم موضحاً أنه يتمنى أن يتحقق ذلك في المستقبل وهو ينتظر ذلك.

يذكر أن زيدان كان من بين المرشحين لتدريب منتخب الديوك بعد كأس العالم 2022، ولكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قام بتجديد عقد مدربه ديديه ديشامب حتى صيف 2026 مما يعني أن حلم زيدان لن يتحقق الآن وفرصه لتدريب منتخب فرنسا أصبحت في المستقبل البعيد.

مدرب فذ ولاعب خارق

زيدان قاد فريق ريال مدريد بنجاح في فترتين مختلفتين، حيث غادر الفريق للمرة الأولى في مايو 2018 بسبب سوء النتائج، ولكنه عاد بعد 10 أشهر ليحقق لقب بطولة الدوري الإسباني، ومع ذلك، قدم زيدان استقالته مرة أخرى يوم 27 مايو 2021 عندما شعر بأنه لم يعد قادراً على تحقيق المزيد من النجاحات في الفريق، يبلغ زيدان من العمر 50 عامًا ويعد واحدًا من أشهر المدربين في العالم.

انجازات زيدان مع ريال مدريد في فترتيه الأولى والثانية

تمكن زين الدين زيدان من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال فترتيه كمدرب لريال مدريد، ومن أبرز هذه الإنجازات:

في الفترة الأولى:

حصد لقب دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين، إضافة إلى تحقيق لقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وفاز بلقب الدوري الإسباني بعد منافسة قوية مع برشلونة.

في الفترة الثانية:

حقق لقب دوري الأبطال مع الدوري الإسباني لا ليغا إضافة إلى السوبر الأوروبي.

وحصل على جائزة أفضل مدرب فرنسي، كما هو المدرب الوحيد الذي استطاع كسب الشامبيونز ليغ مرتين متتاليتين و3 مرات في الشكل الحديث للبطولة، كما هو صاحب أكبر سلسلة لا هزائم في تاريخ اسبانيا ب 40 مباراة.

وبعيداً عن الألقاب، تميزت فترتي زيدان كمدرب لريال مدريد بالاستقرار والتنظيم الجيد للفريق وغرفة الملابس، وعمل على تطوير اللاعبين الشباب واللعب بمرونة بأساليب مختلفة حسب الحاجة ضد الخصم، مما ساعد على تحقيق تلك الإنجازات المذكورة.