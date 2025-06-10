“زميل رونالدو في البرتغال”.. النصر السعودي يجهز عرضًا ضخمًا لضم نجم ميلان

كشفت تقارير إعلامية مفاجأة كبرى بأن إدارة نادي النصر السعودي بدأت في التحرك بشكل سريع من أجل التعاقد مع صفقة مدوية من الدوري الإيطالي، لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وختم الفريق النصراوي موسمه الماضي 2024/2025 دون تحقيق أي ألقاب بعد احتلال المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين بجانب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

علاوة على ذلك ودع النصر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 على يد التعاون بجانب خسارته نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

النصر السعودي يستهدف ضم رافائيل لياو

وبحسب ما ذكره الصحفي البريطاني بن جاكوبس عبر حسابه الشخصي بمنصة “إكس” عن تحرك نادي النصر السعودي لحسم صفقة التعاقد مع رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأضاف خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين بأن نادي النصر يستعد لتقديم عرض مالي ضخم يتخطى 85 مليون يورو من أجل إقناع ميلان بالتخلي عن خدمات جناحه البرتغالي المتمرس.

ونوه التقرير بأن ميلان الإيطالي قد يرحب ببيع رافائيل لياو حال تخطي قيمة العرض 80 مليون يورو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لحاجته إلى سيولة مالية يقوم من خلالها بتعزيز صفوف الفريق.

وألمح بن جاكوبس بأن نادي ميلان رفض عرضًا لرحيل لياو إلى برشلونة الإسباني، من أجل رغبته في الاحتفاظ بخدمات النجم البرتغالي، بطلب من الجهاز الفني.

لياو ورونالدو يقودان البرتغال لحصد دوري أمم أوروبا

وساهم رافائيل لياو مع كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر السعودي في قيادة منتخب البرتغال نحو التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2024/2025.

وفاز منتخب “الملاحين” على إسبانيا بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة (2-2) في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.