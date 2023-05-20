زميله السابق في ليفربول: الفرعون المصري صلاح لابد وأن يقارن برونالدو وميسي 

قام نجم الريدز السابق “ديان لوفرين” بالإشادة بنجم الكرة المصرية ونادي ليفربول الإنجليزي الفرعون المصري “محمد صلاح”، وذلك خلال أحد التصريحات لقناة النادي الرسمية.

وقد صرح لوفرين قائلًا: أقوم بالحديث مع صلاح كل أسبوع على الأقل مرتين، نتشارك الكثير من أسرار حياتنا بعيدًا عن عالم كرة القدم، أنا فخور للغاية وإنه لأمر رائع أن يكون لدي صديق مثل صلاح.

وأكمل تصريحاته: لا أحد يعلم مقدار المجهود الذي يبذله صلاح لكي يظل جسده بالقوام المتواجد عليه حاليًا، إنه حقًا يقوم بعمل مجهود بدني شاق.

وأضاف لوفرين: ليس هناك الكثير من اللاعبين مثل الفرعون المصري صلاح، إنه مثل النجم البرتغالي رونالدو والارجنتيني ميسي، لقد استمر طوال المواسم الخمسة الماضية مع الريدز بمستوى متميز وتمكن من إحراز العديد من الأهداف، يمتلك صلاح عقلية تحقيق الانتصار دومًا.

ويطمح ليفربول بقيادة الفرعون المصري صلاح في مواصلة تحقيق نتائج إيجابية بمنافسات البريميرليج وإنتظار تعثر اليونايتد أو نيوكاسل من أجل المشاركة بمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.