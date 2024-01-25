زفيريف يطيح بألكاراز..وسابالينكا وتشينوين تصعدان للدور النهائي

يشهد السبت القادم نهائي بطولة استراليا المفتوحة فردي سيدات، ويوم الأحد هو يوم النهائي للرجال، وفد كانت بطولة استراليا المفتوحة للتنس قد بدأت يوم 14 يناير، حيث وصلت المباريات الآن، لدور نصف النهائي، وسط ترقب لمحبين لعبة التنس، من سيفوز بلقب أستراليا المفتوحة هذا العام.

الصينية تشينوين

زفيريف يطيح بألكاراز

في مفاجأة غير متوقعة، خرج لاعب التنس الأسباني “كارلوس ألكاراز”، (20 عاما) المصنف الثاني عالميا، بعد الصربي ديوكوفيتش المصنف الأول، حيث سقط ألكاراز، في الربع النهائي، أمام الألماني، ألكسندر زفيريف،المصنف السادس، الذي استطاع أن يحسم المباراة بعد 3 ساعات و5 دقائق، بنتيجة 1-6، و3-6، و7-6،(7-2) و4-6، لصالح زفيريف، الذي تأهل بعدها لدور نصف النهائي، وقد تقبل ألكاراز الهزيمة، حيث قال أنا ما زلت صغيرا، وسأقوم بتدريبات أكثر، للحصول على اللقب في الأعوام القادمة.

سابلينكا تهزم جوف وتصعد للنهائي

لعبت اليوم الخميس، البيلاروسية سابالينكا مباراة حاسمة، مع الأمريكية كوكو جوف، ونجحت سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، وحاملة اللقب، بالفوز على جوف، بنتيجة 7-6، و6-4، وذلك خلال ساعة و42 دقيقة، وكانت سابالينكا قد خسرت أمام الأمريكية جوف، في بطولة أمريكا المفتوحة.

تشينوين تهزم ياستريمسكا وتصعد للنهائي

أحرزت الصينية “جنغ تشينوين”، بطولات غير مسبوقة، في أستراليا المفتوحة 2024، حيث أنها المصنفة ال12 عالميا، ولكنها استطاعت الوصول للدور النهائي، فقد سحقت منافستها اليوم، الأوكرانية دايانا باستريمسكا المصنفة 93، بنتيجة 6-4، و6-4، وبهذا ستصعد تشينوين للقاء سابالينكا في الدور النهائي السبت القادم، وستحمل إحداهم لقب استراليا المفتوحة فردي سيدات.