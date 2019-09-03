رينيه فايلر مدرب الأهلي يطلب مباراة ودية قبل دوري أبطال أفريقيا

طلب مدرب الأهلي رينيه فايلر من ناديه تنظيم مباراة ودية في الأيام المقبلة لإلقاء نظرة فاحصة على جميع اللاعبين، حيث قاد فايلر أول جلسة تدريبية له مع الأهلي يوم الاثنين، مما جعله يشاهد جميع التفاصيل الكبيرة والصغيرة لجميع اللاعبين المشاركين في التدريب.







مؤتمر إعلان فايلر مدرباً للأهلي

يواصل فريق النادي الأهلي لكرة القدم تدريباته اليومية على ملعب تيتش، استعدادًا لرحلة غينيا الاستوائية، والتي سيواجه خلالها الأهلي كانو سبورت في 14 سبتمبر في ذهاب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث عقد الأهلي مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة 1:00 مساء يوم الاثنين، للإعلان عن جميع تفاصيل العقد مع المدرب الجديد رينيه فايلر، وكذلك عرض الفريق المساعد.







سيتضمن الفريق المساعد:

المدرب العام: ديفيد سيسا







مدرب اللياقة: توماس بينيلي

مدرب حارس المرمى: ميشيل







المدرب: سامي كومسان

مدير كرة القدم: سيد عبد الحفيظ

وقد أقال النادي المدير الفني السابق مارتن لاسارتي، بعد استبعاد الفريق من كأس مصر، بعد أن خسر أمام نادي بيراميدز في الجولة السادسة عشرة.

من هو رينيه فايلر

رينيه فايلر هو أحد المديرين الواعدين في أوروبا وكان أبرز ما في حياته المهنية هو إدارة العمالقة البلجيكيين، أندرلخت، لمدة عام واحد، وكانت أفضل تجربة فايلر كمدير في سويسرا حيث كان يدرب أوروجواي، الفريق الذي مثله كلاعب، حيث قادهم المدير السويسري للفوز بالترقية إلى دوري الدرجة الأولى قبل مغادرتهم في عام 2015 إلى ألمانيا.

مشجعو النادي الأهلي غير راضين عن المدير الجديد للفريق، حيث يتوقعون من المجلس تعيين واحد من الأسماء الكبيرة في أوروبا لقيادة النادي، فمنذ عام 2013 ، فشل الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا CAF وعشاق النادي يشتاقون إلى الفوز بمنافسهم المحبوبة مرة أخرى.