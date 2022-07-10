ريكاردو سوارس يعقد جلسة مطولة مع مهاجم الأهلي محمد شريف

ابتعد المهاجم المصري محمد شريف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر عن مستواه في الفترة الأخيرة بعد ابتعاده عن التهديف لفترة طويلة، حيث ظهر المهاجم محمد شريف بمستوى باهت خلال المباريات الأخيرة للفريق الأحمر بعد العقم التهديفي الذي عاني منه مهاجمي النادي الأهلي بالكامل، وسجل شريف عدد 7 أهداف في 19 مباراة قضاها مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

جلسة بين ريكاردو سوارس ومحمد شريف مهاجم الأهلي

وعقد المدرب البرتغالي ريكاردو سوارس جلسة مطولة مع اللاعب محمد شريف طالبه فيها بالتركيز أكثر في الفترة القادمة، واستغلال الفرص التي تظهر له في اللقاءات وأكد البرتغالي ثقته الكبيرة في اللاعب محمد شريف مطالباً إياه قبول النقد خاصةً من الجماهير الأهلاوية، كما وعد شريف سوارس بالتركيز التام واستعادة مستواه وتسجيل الأهداف، مشيراً إلى أنه يعلم جيداً غضب الجمهور منه وأنه سيرد على جميع المنتقدين داخل أرضية الملعب.

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لقاء النادي الأهلي ضد فيوتشر الثلاثاء المقبل

ويستعد النادي الأهلي بقيادة ريكاردو سوارس للقاء نادي فيوتشر إف سي في الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءاً على استاد القاهرة الدولي، ويدخل الأهلي اللقاء فاقداً عدد كبير من اللاعبين على رأسهم حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وأكرم توفيق وياسر إبراهيم، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بعد كلاً من الزمالك وبيراميدز، ويأمل النادي الأهلي في حصد نقاط المباراة للعودة للمنافسة على الدوري الممتاز.