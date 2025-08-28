ريبيرو يفاجئ إمام عاشور بقرار ناري قبل مواجهة بيراميدز بالدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات موقف لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور بشأن إمكانية مشاركته في المواجهة المرتقبة أمام نادي بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير، خلال مداخلته الإذاعية عبر «أون سبورت إف إم»، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، لا يرغب في التسرع بشأن عودة اللاعب إلى المستطيل الأخضر، حيث يضع الجهازان الفني والطبي مصلحة اللاعب ومستقبله الرياضي فوق أي اعتبار، مؤكدًا أن مشاركته لن تتم إلا بعد التأكد من جاهزيته البدنية والفنية بنسبة 100%.

وأشار شوبير إلى أن عاشور بالفعل تعافى تمامًا من إصابته الأخيرة في الكتف، وأصبح في حالة صحية مستقرة للغاية، إلا أن مباراة بيراميدز تُصنف من المواجهات القوية والصعبة، والتي تتسم عادةً بالالتحامات البدنية الشديدة والسرعة العالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يتعامل بحذر شديد في مسألة إشراك اللاعب مبكرًا.

وأضاف أن قرار تأجيل مشاركة عاشور يأتي في إطار خطة مدروسة تهدف إلى تأمين اللاعب وحمايته من أي انتكاسة أو إصابة متكررة قد تعرقل مشواره مع الفريق، حيث يسعى الأهلي إلى استعادة اللاعب بكامل لياقته البدنية والفنية ليكون إضافة قوية للفريق في المراحل المقبلة من البطولة والمنافسات القارية.

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي يضع سلامة لاعبيه فوق كل اعتبار، وأن إدارة النادي مع الجهاز الفني والطبي يعملون وفق رؤية احترافية توازن بين أهمية المباريات ورعاية مستقبل النجوم، حتى وإن كان ذلك على حساب حرمان الفريق من جهود لاعب مهم في مباراة كبيرة مثل مواجهة بيراميدز.