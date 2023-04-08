ريال مدريد Vs فياريال.. ريمونتادا تاريخية لفياريال تسقط الريال وتعليق مهين من مدرب فياريال

انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال بفوز الغواصات الصفراء على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة غريبة للغاية غاب فيها الفريق الملكي أو أن نشوة الفوز على غريمه التقليدي برشلونة أسكره، وجعل مدرب برشلونة السابق كيكي سيتيين ينتقم لناديه من الهزيمة المهينة.

تعليق مثير من مدرب فياريال بعد الفوز على ريال مدريد

يبدو أن المدير الفني لفريق فياريال يجيد اللعب أمام نادي ريال مدريد بأي قميص ومع أي فريق سواء لاس بالماس أو ريال بيتيس أو فياريال، وقد علق كيكي سيتيين على فوزه قائلاً ” إن الفوز على ريال مدريد أسهل عندي من حلب أبقاري”، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة لفريق ريال مدريد.

تحليل مباراة ريال مدريد وفياريال

شهدت مباراة ريال مدريد وفياريال غيابا تاما لجميع خطوط ريال مدريد، فقد كان خط الدفاع مهلهلا للغاية في معظم أحداث المباراة، وظهر هذا جليا في لقطة تسجيل الهدف الأول لفياريال حيث كان لوكاس فاسكيز الظهير الأيمن للملكي يسير عائدًا من منتصف ملعب فياريال، بينما كان الظهير الأيسر ألابا متمركزا بشكل خاطئ ومر منه هجوم فياريال بتمريرة سهلة للغاية.

أما عن خط الوسط فكان يعتبر خالياً في وجود تشواميني وسيبايوس فقط في وسط ملعب ريال مدريد، بينما كان أسينسيو يقوم بأدوار هجومية، الأمر الذي جعل الجمهور والمتابعين يشعرون بعدم وجود خط وسط للملكي، وكانت الغلبة دائما للاعبي فياريال.

فياريال توسع الفارق بين برشلونة وريال مدريد

هذا وبعد فوز فياريال على ريال مدريد فقد توسع الفارق بين برشلونة وريال مدريد إلى 12 نقطة، على الرغم من لعب ريال مدريد مباراة زائدة عن برشلونة، حيث جمعها من 28 مباراة بينما لعب برشلونة 27 مباراة فقط، ليبتعد الملكي عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، على الرغم من تفوق الريال على برشلونة والإطاحة به من بطولة كأس ملك إسبانيا برباعية نظيفة شهدت تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما.