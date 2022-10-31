نجم مدفعجية لندن على رادار ريال مدريد بأمر أنشيلوتي

وضع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم أرسنال على رأس أولوياته وطالب إدارة الميرنجي بحسم الصفقة بشكل سريع، مؤكداً إنه سيكون خليفة بنزيما في صفوف الريال.

مفاوضات ريال مدريد مع خيسوس

الجدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد حاولت ضم خيسوس الصيف الماضي عندما كان يتواجد ضمن صفوف مانشستر سيتي، ولكن لم تنجح مفاوضاتهم لإتمام الصفقة.

سبب توقف صفقة ريال مدريد مع خيسوس في الصيف الماضي

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن صفقة خيسوس توقفت في الصيف الماضي بسبب أن اللاعب ليس لديه جواز سفر أوروبي، كما أن مواطنه فينسيوس جونيور لم يكن حصل وقتها على الجنسية الإسبانية، وهو ما كان يصعب من قيده في قائمة الريال إلا في حال الاستغناء عن لاعب أجنبي آخر.

وقالت الصحيفة أن أنشيلوتي لا يزال مُعجباً بخيسوس ويرى أنه خليفة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الحالي، مشددة على أن الميرنغي سيقدم عرضاً للتعاقد مع خيسوس في الصيف المقبل.

ويظهر خيسوس بشكل جيد مع أرسنال منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، الأمر الذي يجعله هدفاً لريال مدريد.