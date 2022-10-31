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قطار ريال مدريد يتعثر في محطة جيرونا ويقرب برشلونة من الصدارة

آياتي خيري

حقق نادي ريال مدريد تعادلًا صعبًا  مع ضيفه جيرونا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أوساسونا على بلد الوليد 2 – صفر.

ريال مدريد

جونيور يتقدم لريال مدريد

وخطف ريال مدريد هدف التقدم الذي سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70 وتعادل كريستيان سواني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توني كروس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ريال مدريد في صدارة الدوري

وزاد ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام برشلونة، كما رفع جيرونا رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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