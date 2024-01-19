ريال مدريد يودع كأس الملك بخسارة مجنونة أمام أتلتيكو مدريد

بلغ أتلتيكو مدريد، ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على جاره ريال مدريد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في دور الـ 16.

من ديربي مدريد - مصدر الصورة: حساب ريال مدريد على تويتر

ونجح أتلتيكو مدريد في الثأر من ريال مدريد، الذي أطاح به من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالفوز عليه 5-3 في البطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، وحصد لقبها في النهاية، الفريق الملكي على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

وبالعودة لأحداث ديربي مدريد، فقد ظلت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين حتى الدقيقة 39 عندما تمكن اللاعب لينو من تسجيل الهدف الأول لصالح أتلتيكو مدريد.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح ريال مدريد في إدراك التعادل بفضل خطأ من الحارس يان أوبلاك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 57، سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد.

لكن ريال مدريد أدرك التعادل في الدقيقة 82 عن طريق خوسيلو، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، نجح أتلتيكو مدريد في تسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق أنطوان جريزمان وريكيلمي.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية للديربي، نشرها حساب نادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

أما دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دفع بتشكيلة أساسية، نشرها حساب الروخي بلانكوس على موقع تويتر كالتالي: