ريال مدريد يواجه ريال أوفييدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني موسم 2025-2026

يستأنف فريق ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”، عندما يلتقي مساء اليوم الأحد مع نظيره ريال أوفييدو الصاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من موسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب كارلوس تارتيري، معقل نادي أوفييدو

موعد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو

اليوم: الأحد 24 أغسطس 2025

الأحد 24 أغسطس 2025 الوقت: 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية – 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات

10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية – 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات الملعب: كارلوس تارتيري – أوفييدو

القنوات الناقلة والمعلق

تُنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناة:

beIN Sports HD 1

🎙️ المعلق: حفيظ دراجي.

ريال مدريد يبحث عن الانطلاقة المثالية

افتتح ريال مدريد موسمه الجديد بانتصار مهم على أوساسونا بهدف دون مقابل، سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب منذ البداية.

أوفييدو يتسلح بالأرض والجمهور

في المقابل، لم يتمكن ريال أوفييدو من تحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأول بالليجا، حيث خسر أمام فياريال بهدفين دون رد.

ويأمل الفريق الصاعد حديثًا في الاستفادة من دعم جماهيره على ملعبه للخروج بأول نقطة أو تحقيق مفاجأة أمام حامل الرقم القياسي في بطولات الدوري الإسباني.

ترتيب الفريقين قبل المباراة