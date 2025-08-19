ريال مدريد يواجه أوساسونا اليوم بالجولة الأولى في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لإستضافة فريق أوساسونا اليوم الثلاثاء في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإسباني.

موعد المباراة

وستبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد السانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد والذي يتسع لــ 81 الف مشجع.

القنوات الناقلة للمباراة

وتبث شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط ومصر اللقاء.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: ألفارو كاريراس – دين هويسين – إيدير ميليتاو – ترينت ألكسندر-أرنولد.

الوسط: فالفيري (التأمين)، تشواميني – أردا غولر.

الهجوم: إبراهيم دياز – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور .

التشكيل المتوقع لفريق أوساسونا

حارس: سيرجيو هيريرا.

الدفاع: خوان كروز – فلافيان بويومو – كاتينا.

خط الوسط: أبيل بريتونيس – جون مونكايولا – لوكاس تورو – فالنتين روزر.

الهجوم: إيمار أوروز – جوميز – أنتي بوديمير.

ويذكر أن ريال مدريد يفوز غالبًا على حساب فريق أوساسونا: في آخر 20 مواجهة بالدوري، فاز ريال مدريد 14 وتعادل 6، وآخر هزيمة كانت في يناير عام 2011 .