ريال مدريد ينعي حارسه

آياتي خيري

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن حزنه العميق لوفاة خوسيه مانويل أوتشوتورينا، أحد حراس المرمى التاريخيين في النادي الملكي.

وقال نادي ريال مدريد، عبر الموقع الرسمي، عبر بيانا أنه يعرب عن تعازيه ومواساته لعائلته وزملائه وكل أحبائه، وكذلك لجميع الأندية التي لعب لها.

ومن المعروف أن أوتشوتورينا لعب مع ريال مدريد لمدة ستة مواسم، من عام 1982 إلى عام 1988، فاز خلالها بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين، وثلاثة ألقاب فى الدوري الإسباني، وكأس الدوري مرة واحدة.

وبجانب نادي ريال مدريد، لعب مع فالنسيا، وتينيريفي، ولوجرونيس، وراسينج سانتاندير ومع فالنسيا، فاز بجائزة زامورا في موسم 1989-1990، كان جزءًا من المنتخب الإسباني في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

وكان لأوتشوتورينا مسيرة مميزة كمدرب لحراس المرمى، مع أندية مثل فالنسيا وليفربول، وكذلك مع المنتخب الإسباني (2004-2021)، والذي فاز معه بكأس العالم مرة واحدة وبطولتي أمم أوروبا.

توفي خوسيه مانويل أوتشوتورينا عن عمر يناهز 64 عامًا يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي لجميع جماهيره.

