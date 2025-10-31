ريال مدريد ينتظر تعويضات من الإتحاد الأوروبي لهذا السبب

كشف نادي ريال مدريد موقفه الرسمي بإصدار بيان جديد تطرق فيه إلى التطورات القانونية الخاصة بمشروع دوري السوبر الأوروبي “السوبرليج”، الذي يضعه النادي ضمن أولوياته منذ سنوات باعتباره خطوة لإصلاح نظام كرة القدم في القارة العجوز.

سبب البيان

ويأتي هذا البيان عقب قرار محكمة مقاطعة مدريد التي رفضت الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد البطولة المقترحة، وهو ما اعتبره ريال مدريد انتصارًا قضائيًا لمبدأ المنافسة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان النادي عبر موقعه الرسمي أن كلًا من يويفا، والاتحاد الإسباني، ورابطة الدوري الإسباني “الليجا” تجاوزوا القوانين الأوروبية للمنافسة من خلال استغلال نفوذهم وعرقلة أي مبادرات بديلة، مشيرًا إلى أن الحكم يتماشى مع ما صدر سابقًا عن محكمة العدل الأوروبية بشأن إساءة اليويفا استخدام موقعه المهيمن في إدارة كرة القدم الأوروبية.

وتابع الريال كاشفًا نيته فى الحصول على تعويضات مالية وقال فى البيان أن القرار الجديد يمهّد الطريق أمام النادي للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة عن الأضرار التي لحقت به نتيجة ما وصفه بممارسات احتكارية من المؤسسات الكروية الكبرى.

سلسلة من المفاوضات

وكشف ريال مدريد أنه خلال عام 2025 أجرى سلسلة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للوصول إلى نظام أكثر عدالة واستدامة، يضمن الشفافية المالية ويحافظ على صحة اللاعبين ويعزز تجربة المشجعين في الملاعب وعبر البث المجاني العالمي، على غرار بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية، لكن دون التوصل إلى اتفاق.

وفي نهاية البيان شدد النادي الملكي على أنه سيواصل الدفاع عن مبادئ التطوير والانفتاح في كرة القدم، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على التعويضات التي يراها مستحقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.