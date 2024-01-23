ريال مدريد ينتصر بصعوبة عل نظيره الميريا في الدوري الإسباني 2024

قلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه ألميريا عندما حوّل تخلفه بثنائية نظيفة في الشوط الأول إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل واستعاد الصدارة موقتاً لكن خسرها في اليوم التالي لصالح جيرونا الذي فاز على فريق اشبيلية، في المرحلة الحادية والعشرين من الليغا.

وأنهى ألميريا الشوط الأول متقدماً بهدفين للبلجيكي لارجي رمزاني (1) وإدغار غونساليس (43)، وردّ ريال مدريد بثلاثية في الثاني عبر الإنجليزي جود بيلينغهام (56 من ركلة جزاء) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (67) وداني كارفاخال (90+9).

وواصل ريال مدريد نتائجه الرائعة في الدوري محققاً فوزه الرابع توالياً والسادس عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 51 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، وعاد إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف جيرونا مفاجأة الموسم الذي سحق إشبيلية بخمس أهداف لهدف وحيد.

ودخل النادي الملكي الذي يملك مباراة مؤجلة، اللقاء تحت وقع صدمة فقدانه لقب مسابقة كأس الملك بخسارته أمام جاره أتلتيكو مدريد 2-4 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)، لكنه احتفل أمام أنصاره بلقب الكأس السوبر التي ظفر بها الأحد الماضي على حساب غريمه التقليدي برشلونة 4-1 في الرياض.