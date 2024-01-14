ريال مدريد يكتسح برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالسعودية

توج نادي ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه المبهر على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 4-1 مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

فرحة لاعبي ريال مدريد - مصدر الصورة: حساب ريال مدريد على تويتر

اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور سجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة العاشرة، عاد فينيسيوس لتسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي.

وفي الدقيقة 33، سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الهدف الأول للبارسا.

وفي الدقيقة 39، أحرز فينيسيوس جونيور، هدفه الشخصي الثالث له ولفريقه ريال مدريد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 64، سجل رودريجو جويس، الهدف الرابع لريال مدريد.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه الأوروجوياني رونالدو أراوخو مدافع برشلونة، في الدقيقة 71.