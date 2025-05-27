ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الثانية قبل كأس العالم

نجحت إدارة نادى ريال مدريد الإسبانى في إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر ألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا البرتغالي، في صفقة تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو، بحسب ما ذكرته صحيفة “ريليفو”، وأشارت التقارير إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

مفاوضات مكثفة مع بنفيكا

ويبذل ريال مدريد جهودًا كبيرة لإتمام مفاوضاته مع بنفيكا لحسم الصفقة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والتي يأمل النادي أن يكون كاريراس أحد عناصر الفريق فيها.

ويوجد في عقد اللاعب الإسباني، البالغ من العمر 21 عامًا، شرطًا جزائيًا يبلغ 50 مليون يورو، إلا أن إدارة ريال مدريد تسعى لتخفيض المبلغ إلى نحو 30 مليون يورو من خلال مفاوضات مباشرة مع النادي البرتغالي.

ومن المعروف أن كاريراس هو أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2022، ومنه إلى غرناطة على سبيل الإعارة، وفي يناير 2024، انضم إلى بنفيكا على سبيل الإعارة أيضًا، قبل أن يوقع معه النادي البرتغالي عقدًا دائمًا مقابل 6 ملايين يورو. ويرتبط اللاعب بعقد مع بنفيكا يمتد حتى صيف 2029.

أرقام مميزة

وجاء أداء اللاعب كاريراس رائعًا حيث قدم موسمًا مميزًا مع بنفيكا، فشارك في 49 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، كما نال جائزة أفضل لاعب واعد في الفريق خلال الموسم الحالي.

ويمكن القول أن أهم مايميز اللاعب مرونته التكتيكية، حيث يلعب في مركز الظهير الأيسر، ويمكنه كذلك شغل مركز قلب الدفاع عند الحاجة.

جاءت هذه الخطوة في إطار التحركات السريعة التي يقوم بها ريال مدريد هذا الصيف، حيث أعلن النادي قبل أيام عن تعاقده مع المدافع الهولندي دين هويسن من بورنموث في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو أيضًا.