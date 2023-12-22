ريال مدريد يفوز على ألافيس بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني مرة أخرى 2023 – 2024

استطاع نادي ريال مدريد الملكي أن يحقق الفوز على نادي ألافيس في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مينديزو ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023 – 2024.

انتهت المباراة بنتيجة هدف واحد لصالح النادي الملكي، وكان قد سجله اللاعب لوكاس فاسكيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة تحديداً في الدقيقة 2+90، وكان جمهور النادي الملكي قد فقد الأمل في تحقيق الفوز اليوم أمام نادي ألافيس خاصة بعد أن تعثر نادي جيرونا اليوم وانتهت مباراته بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف أمام نادي ريال بيتيس، بالإضافة إلى طرد مدافع نادي الريال ناتشو في بداية الشوط الثاني بسبب مخالفة ارتكبها في حق لاعب آخر من نادي ألافيس.

بدأت المباراة بين الفريقين وسط أجواء مليئة بالحماس والإثارة حيث كان يرغب نادي ألافيس في تحقيق الفوز على نادي ريال مدريد وخطف نقاط المباراة من نظيره عبر استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل ألافيس المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة فقط.

انتهت أحداث الشوط الأول بعد أن حاول كلا الفريقين تحقيق الهدف الأول في المباراة خالياً من الأهداف، على الرغم من أن الشوط الأول شهد العديد من المحاولات من كلا الفريقين خاصة النادي الملكي الذي كان لاعبوه يحاولون مراراً وتكراراً في تسجيل الهدف الأول، حيث اقترب كل من اللاعب رودريغو مهاجم نادي الريال وكذلك زميله جود بيلنغهام من مرمى نادي ألافيس، كما حاول براهيم دياز أن يسجل في مرمى ألافيس عبر عدة تسديدات ولكن لم تدخل المرمى.

مع بداية الشوط الثاني كان هناك عدة محاولات من قبل الفريقين من أجل تسجيل الهدف الأول حتى الدقيقة 54 التي تم طرد لاعب خط الدفاع بنادي ريال مدريد والكابتن ناتشو، ومن هنا بدأ لاعبي ألافيس في الضغط على ريال مدريد وشهد الشوط الثاني عدة محاولات من قبل ألافيس في مرمى الحارس كيبا حارس ريال مدريد.

انتهى الشوط الثاني وبدأ الوقت بدل الضائع الذي قدره الحكم بـ خمسة دقائق، ودائماً ما يحرز نادي ريال مدريد أهدافه الأخيرة ويضع لمساته الأخيرة في هذا الوقت من المباراة، حيث استطاع اللاعب لوكاس فاسكيز أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 2+90 من عمر المباراة من خلال تسجيل الهدف رأسية من خلال ركنية قام بتسديدها اللاعب الألماني توني كروس لتنتهي المباراة بنتيجة هدف مقابل لا شيء لنادي ريال مدريد.

بهذا الفوز استطاع النادي الملكي أن يستعيد صدارة الدوري الإسباني مرة أخرى، حيث أصبح ريال مدريد يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 45 نقطة متساوياً مع نادي جيرونا في النقاط ومتفوقاً بفارق الأهداف فقط، لذلك تعتبر المباراة القادمة هي مباراة الحسم بالنسبة لكلا الفريقين، وفي حالة تعثر نادي جيرونا مرة أخرى وفوز النادي الملكي سيكون من الصعب اللحاق به في صدارة الدوري.