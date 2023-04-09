ريال مدريد يغرق أمام غواصات فياريال.. وبرشلونة الرابح الأكبر

خسر نادي ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-3 أمام ضيفه فياريال، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 28 من عمر الدوري الإسباني.

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين ريال مدريد وفياريال، لم تستمر طويلا، ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم بفضل النيران الصديقة من باو توريس لاعب فياريال، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 16.

وقبل نهاية الشوط الأول بنحو 6 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 39، تمكن اللاعب صامويل تشوكويزي من تسجيل هدف التعادل للغواصات الصفراء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ريال مدريد وفياريال.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 48، لكن اللاعب جوزيه لويس موراليس سجل التعادل للضيوف في الدقيقة 70.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 10 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 80، تمكن اللاعب صامويل تشوكويزي من تسجيل الهدف الثالث لصالح فياريال.

وفشل لاعبو ريال مدريد في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بخسارة الميرنجي بثلاثية مقابل هدفين.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة عن برشلونة متصدر البطولة برصيد 71 نقطة.

وبات بإمكان برشلونة، توسيع الفارق مع ريال مدريد إلى 15 نقطة، حال فوز الفريق الكتالوني على جيرونا الإثنين المقبل.

وارتفع رصيد فياريال إلى 47 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية نشرها حساب نادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي: