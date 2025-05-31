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ريال مدريد يعلن رحيل خيسوس فاييخو رسمياً

أحمد المدبولي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسمياً، رحيل المدافع خيسوس فاييخو عن صفوف الفريق، بعد سنوات قضاها داخل جدران النادي الملكي.

 

وجاء في البيان الرسمي للنادي : يُعلن ريال مدريد انتهاء مسيرة خيسوس فاييخو مع الفريق، بعدما دافع عن ألوان القميص الأبيض على مدار خمسة مواسم، قدم خلالها مثال في الالتزام والاحترافية.

 

وأشار البيان الملكى إلى أن فاييخو كان جزء من الفريق الذي حقق العديد من الإنجازات، حيث توج بدوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية أربع مرات، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات.

 

بالإضافة إلى لقب واحد في كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، إلى جانب كأس السوبر الإسباني مرتين.

 

وعلى مستوى المنتخبات، فقد حصد فاييخو الميدالية الفضية مع المنتخب الإسباني في أولمبياد طوكيو 2020، كما توج ببطولتي أوروبا تحت 21 عامًا وتحت 19 عام.

 

واختتم النادي بيانه بتوجيه الشكر للاعب، قائلاً : نعرب عن خالص الامتنان لخيسوس فاييخو على إخلاصه وتفانيه، ونتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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