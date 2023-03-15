ريال مدريد يطرد ليفربول وصلاح خارج دوري أبطال أوروبا

بلغ نادي ريال مدريد الإسباني، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدف دون رد 1-0 على ضيفه ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وكانت مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قد انتهت بفوز ريال مدريد على مضيفه ليفربول على ملعب أنفيلد بنتيجة عريضة 5-2.

وبالعودة لأحداث مباراة الإياب، فقد فشل الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى على إيقاع التعادل السلبي بدون أهداف بين ريال مدريد وليفربول.

وفي الشوط الثاني، نشط كل فريق على مستوى الهجوم، من أجل فك شفرة دفاع الطرف الآخر.

وفي الدقيقة 78، تمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الأول لصالح ناديه ريال مدريد.

وتبادل الفريقان، الهجمات، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز وصعود ريال مدريد على حساب ليفربول.

وفشل ليفربول في الثأر من خصمه ريال مدريد، بعدما خسر الفريق الإنجليزي، نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2021-2022 أمام الفريق الملكي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في فرنسا.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة ليفربول، نشرها حساب نادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

حارس المرمى تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، أنطونيو روديجر، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، كامافينجا، القائد كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

أما الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة ريال مدريد، نشرها حساب الريدز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

حارس المرمى أليسون بيكر، فيرجيل فان ديك، ترينت ألكسندر أرنولد، أندي روبرتسون، كوناتي، فابينيو، جيمس ميلنر، دييجو جوتا، كودي جاكبو، محمد صلاح، داروين نونيز