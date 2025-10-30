ريال مدريد يسعى لتدعيم صفوفه بهذه الصفقة

يبحث نادي ريال مدريد عن التعاقد مع لاعبين شباب وتحديدا في خط الدفاع لتدعيم صفوفه، وهو ما دفع إدارة ريال مدريد للبحث عن مدافع مميز لضمه في الصيف المقبل.

ووفقًا لما جاء في تقرير صادر عن موقع “TEAMtalk”، يواصل ريال مدريد تقييم خياراته لتعزيز خط الدفاع بالتعاقد مع قلب دفاع في الصيف المقبل، حيث دخل المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام هوتسبير، ضمن اهتمامات إدارة ريال مدريد، في خطوة تمهيدية للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ومن المعروف أن ميكي فان دي فين، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، يرتبط المدافع الدولي بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2029، انتقل إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادمًا من فولفسبورج مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، خاض 13 مباراة مع توتنهام في الموسم الحالي، حيث سجل خمسة أهداف، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي، وهدف في دوري أبطال أوروبا، وآخر في مسابقة السوبر الأوروبي.

وخاض المدافع الهولندي الدولي 64 مباراة مع توتنهام، سجل خلالها 8 أهداف، إضافة إلى صناعته هدفين.لفت ميكي فان دي فين الأنظار في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفين في شباك إيفرتون.