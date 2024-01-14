ريال مدريد يسحق برشلونة برباعية في مباراة الكلاسيكو اليوم ويحصد لقب السوبر الإسباني الثالث عشر له

حقق ريال مدريد فوزاً رائعاً على غريمه المعتاد برشلونة مساء اليوم الأحد 14 يناير في المباراة التي أقيمت ضمن إطار نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث حقق النادي الملكي في مباراة كلاسيكو الأرض اليوم أربعة أهداف مقابل هدف وحيد لبرشلونة، وتأهل ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني الثالث عشر اليوم في المباراة التي أقيمت أحداثها في المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

بدأت أحداث الشوط الأول بضغط من قبل لاعبي ريال مدريد حتى تمكن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور من تحقيق الهدف الأول في مرمى برشلونة في الدقيقة 7 من، وتمكن أيضا من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 10 من خلال تسديدة قام تمريرها له زميله رودريغو حيث، وبعد هذا الهدف شهدت المباراة ضغط من قبل لاعبي برشلونة من أجل تعديل نتيجة المباراة قبل نهاية الشوط الأول حتى الدقيقة 33 التي استطاع اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يحقق الهدف الأول لفريقه برشلونة من خلال تسديدة قوية لم يستطع حارس مرمى ريال مدريد الأوكراني أندري لونين من صدها، ولكن بعد هذا الهدف على الفور حصل اللاعب فينيسيوس جونيور على ركلة جزاء ليحقق الهدف الثالث في مرمى برشلونة في الدقيقة 39 قبل نهاية الشوط الأول، وانتهت نتيجة الشوط الأول على نتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

في الشوط الثاني شهد الجمهور الكثير من الأحداث التي جرت على الملعب والكثير من المحاولات من قبل برشلونة لتعديل نتيجة المباراة التي كانت صعبة للغاية بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز، وعلى الرغم من ذلك استمر لاعبي ريال مدريد خاصة الإنجليزي جود بيلينغهام في محاولة تسجيل الهدف الرابع، واستطاع النجم البرازيلي رودريغو أن يحقق الهدف الرابع لفريقه ريال مدريد في الدقيقة 64 من عمر المباراة، وعلى الرغم من النتيجة القاسية التي حققها الريال بعد هذا الهدف الرابع إلا أنه لم يكتفي من المحاولات في تسجيل الهدف الخامس أيضا.

في الدقيقة 71 حصل اللاعب رونالد أراخو مدافع برشلونة على بطاقة حمراء بسبب مداخلة قوية كانت مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، وتم طرد اللاعب من أرض المباراة وحصلت بعد المشادة بين اللاعبين ولكن انتظم اللعب بعدها، واستمرت المباراة على هذه النتيجة حتى أعلن الحكم نهاية المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

عدد ألقاب كأس السوبر الإسباني لدى ريال مدريد

يعتبر هذا اللقب الثالث عشر لنادي ريال مدريد وفي السنة الماضية كان النهائي يجمع بين برشلونة وريال بيتيس وانتهت المباراة التي أقيمت أيضا على أرض المملكة العربية السعودية ملعب الأول بارك بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما يعني أن برشلونة لديه أربعة عشر كأس سوبر إسباني.

المباراة القادمة لريال مدريد

©️ ناتشو: "مدريدستاس، إنه لقبنا الأول لهذا الموسم، نحن سعداء جدا! استمتعوا بهذه الليلة الرائعة! هلا مدريد!"

🏆 #SUPERCAMPEONES |@nachofi1990 pic.twitter.com/PpAzlwE3TP — ريال مدريد (@realmadridarab) January 14, 2024

بعد أن حصد ريال مدريد كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري ستكون مباراته القادمة في كأس الملك الإسباني، حيث يواجه أتلتيكو مدريد مرة أخرى في ديربي مدريد ولكن في بطولة كأس الملك الإسباني، ضمن إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الملك الإسباني، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس القادم الموافق 18 من شهر يناير الجاري، على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.