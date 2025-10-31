ريال مدريد يستضيف فالنسيا في قمة الجولة 11 من الليجا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية نحو ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، حيث يلتقي ريال مدريد مع ضيفه فالنسيا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

المباراة تأتي في توقيت حاسم، إذ يسعى الميرينجي لتأكيد صدارته لجدول الترتيب، بينما يبحث فالنسيا عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الماضية.

🕙 موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

تنطلق المواجهة المرتقبة مساء السبت 1 نوفمبر 2025، في الأوقات التالية:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتوقيت القاهرة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

بتوقيت مكة المكرمة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

📺 القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية اللقاء حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports 2HD.

وتبدأ التغطية التحليلية قبل انطلاق المباراة بساعة، بمشاركة نخبة من محللي الكرة الأوروبية.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر منصة beIN CONNECT الرقمية، التي تتيح مشاهدة البث المباشر بجودة عالية من أي مكان في العالم.

⚔️ تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشابي ألونسو على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – دين هويسين – إيدير ميليتاو – فيدريكو فالفيردي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – أردا جولر – جود بيلينجهام

الهجوم: كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

🦇 تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال مدريد

وفي المقابل، يستعد مدرب الخفافيش بخطة دفاعية متوازنة تضم الأسماء التالية:

حراسة المرمى: جولين أجيرويوابالا

خط الدفاع: خوسيه لويس جايا – كوبيتي – سيزار تاريجا – تيري كوريا

خط الوسط: دييجو لوبيز – بيبيلو – بابتيست سانتاماريا – لويس ريوخا

الهجوم: ارناوت دانجوما – لوكاس بلتران

🔍 مواجهة بثقل تاريخي

تاريخيًا، تميل الكفة لصالح ريال مدريد في مواجهاته مع فالنسيا، لكن الأخير يبقى خصمًا عنيدًا دائمًا في مباريات الليجا، ما يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

الجماهير تترقب مواجهة نارية بين قوة الهجوم الملكي بقيادة مبابي وفينيسيوس، وصلابة دفاع فالنسيا الذي يسعى لوقف نزيف النقاط.