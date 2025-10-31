أخبار الرياضة

ريال مدريد يخطط لرفع دعوى قضائية ضد يويفا.. إعرف السبب

آياتي خيري

قالت عدة تقارير إعلامية اسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الاسباني قررت اللجوء لإجراء جديد ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا” بسبب بطولة السوبر ليج.

دعوى قضائية من ريال مدريد

وفي سياق متصل أكدت صحيفة “آس” الاسبانية ان إدارة ريال مدريد تخطط لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وذلك للمطالبة بتعويض قيمته 4.5 مليار يورو، وهو مبلغ يراه الملكي تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التي مست سمعة النادي.

وواصلت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد وبرشلونة بقيادة بيريز وخوان لابورتا، قد دخلا في مباحثات مع اليويفا، بشأن إقامة السوبر ليج وتفاصيل حقوق البث وإذاعة المباريات ونظام البطولة، لكن المفاوضات انهارت في النهاية، واستطردت : ريال مدريد أدرك أن يويفا لم يكن ينوي التوصل لاتفاق للموافقة على إقامة السوبر ليج، وإنما كان يهدف للمماطلة من أجل عدم إقامة البطولة، بالتالي أنسب حل لتعويض الخسائر المادية والمعنوية هو مطالبة الفريق الملكي بتعويض كبير.

أزمة داني كارفاخال

من ناحية أخرى كشف رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، أن أزمة داني كارفاخال لاعب ريال مدريد مع لامين يامال لاعب برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو، الأحد الماضي، انتهت.

وتابع لوزان، في تصريحات لإذاعة كوبي الإسبانية أن المشادة التي جمعت كارفاخال ويامال عقب نهاية الكلاسيكو الأخير، مجرد لحظة توتر عابرة، مضيفا : لست من محبي الجدل، كان مجرد موقف ساخن وسينتهي عند هذا الحد، نحن بحاجة إلى كلا اللاعبين، فهما من رموز كرة القدم العالمية”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.