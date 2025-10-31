ريال مدريد يخطط لرفع دعوى قضائية ضد يويفا.. إعرف السبب

قالت عدة تقارير إعلامية اسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الاسباني قررت اللجوء لإجراء جديد ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا” بسبب بطولة السوبر ليج.

دعوى قضائية من ريال مدريد

وفي سياق متصل أكدت صحيفة “آس” الاسبانية ان إدارة ريال مدريد تخطط لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وذلك للمطالبة بتعويض قيمته 4.5 مليار يورو، وهو مبلغ يراه الملكي تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التي مست سمعة النادي.

وواصلت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد وبرشلونة بقيادة بيريز وخوان لابورتا، قد دخلا في مباحثات مع اليويفا، بشأن إقامة السوبر ليج وتفاصيل حقوق البث وإذاعة المباريات ونظام البطولة، لكن المفاوضات انهارت في النهاية، واستطردت : ريال مدريد أدرك أن يويفا لم يكن ينوي التوصل لاتفاق للموافقة على إقامة السوبر ليج، وإنما كان يهدف للمماطلة من أجل عدم إقامة البطولة، بالتالي أنسب حل لتعويض الخسائر المادية والمعنوية هو مطالبة الفريق الملكي بتعويض كبير.

أزمة داني كارفاخال

من ناحية أخرى كشف رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، أن أزمة داني كارفاخال لاعب ريال مدريد مع لامين يامال لاعب برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو، الأحد الماضي، انتهت.

وتابع لوزان، في تصريحات لإذاعة كوبي الإسبانية أن المشادة التي جمعت كارفاخال ويامال عقب نهاية الكلاسيكو الأخير، مجرد لحظة توتر عابرة، مضيفا : لست من محبي الجدل، كان مجرد موقف ساخن وسينتهي عند هذا الحد، نحن بحاجة إلى كلا اللاعبين، فهما من رموز كرة القدم العالمية”.