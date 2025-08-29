أخبار الرياضة

ريال مدريد يخطط لخطف هذه الصفقة في صيف 2026

يبدو أن إدارة ريال مدريد بدأت مبكرًا في التحرك نحو واحدة من أهم صفقات الدفاع في أوروبا، فبحسب صحيفة بيلد الألمانية، وضع النادي الملكي اسم الفرنسي دايوت أوباميكانو، قلب دفاع بايرن ميونخ، ضمن أولوياته في صيف 2026، مستغلًا اقتراب نهاية عقده مع البافاري.

مدافع في قلب المشروع البافاري

أوباميكانو، صاحب الـ26 عامًا، ليس مجرد لاعب في قائمة بايرن ميونخ، بل عنصر أساسي يصعب الاستغناء عنه، حيث نجح منذ انتقاله من لايبزيج في 2021، في تأكيد نفسه كمدافع صلب يجمع بين القوة البدنية والهدوء في إخراج الكرة من الخلف، وهو ما جعله أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل العملاق الألماني.

وعلى مدار خمس سنوات، لعب أوباميكانو 154 مباراة بقميص البافاري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10 أخرى، وهي أرقام تعكس إسهامه في الشقين الدفاعي والهجومي.

ولم تتوقف إنجازاته عند ذلك، بل رفع مع بايرن 6 ألقاب كبرى، بينها الدوري الألماني ثلاثة مواسم (2022، 2023، 2025) وكأس السوبر الألماني ثلاث مرات أيضًا.

خطوة مدروسة من مدريد

في الوقت الذي يواصل فيه ريال مدريد البحث عن تدعيم الخط الخلفي بلاعبين يجمعون بين الخبرة والعطاء لسنوات مقبلة، يظهر اسم أوباميكانو كخيار مثالي.

التعاقد معه كلاعب حر في صيف 2026 قد يمنح “الميرنجي” صفقة من العيار الثقيل، دون تكبد أي رسوم انتقال، وهو ما قد يمثل ضربة موجعة لمنافسيه.

