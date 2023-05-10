ريال مدريد يحاول التوقيع مع كيليان مبابي بجانب بيلينجهام

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لدعم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية بأقوى اللاعبين في العالم، واستكمالاً للمشروع الذي بدأه فلورنتينو بيريز في الآونة الأخيرة بتخفيض أعمار اللاعبين ودمج صغار السن مع أصحاب الخبرات الكبيرة، وتحديداً منذ رحيل اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو من صفوف الفريق ومن بعده سيرجيو راموس وبيع البرازيلي كاسيميرو واعتزال مارسيلو، قرر النادي الاعتماد على المواهب الفذة من صغار السن كالبرازيلى فينيسيوس جونيور ورودريجو بجانب كامافينجا ونجح ريال مدريد خلال فترة تجديد الدماء بحصد البطولات المحلية والعالمية أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

حسم صفقة بيلينجهام ومفاوضات كيليان مبابي

أكدنا في تقرير سابق من خلال موقعنا نجوم مصرية على حسم ريال مدريد الإسباني لصفقة بيلينجهام وتم الاتفاق على كل التفاصيل مع إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت التقارير الصحفية العالمية الأخيرة منذ دقائق أبرزها مانشرته صحيفة “التيليجراف” أن ريال مدريد يسعى في مفاجأة جديدة للحصول على توقيع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بجانب صفقة بيلينجهام، وفي حال الحصول على توقيع اللاعب ستعتبر تلك الصفقة من هي الأبرز على مستوى العالم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ارتباك في باريس سان جيرمان

يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من الارتباك في الآونة الأخيرة، حيث تعرض نادي باريس سان جيرمان لانتقاد علني من لاعبه كيليان مبابي لاستخدام النادي صورة اللاعب بشكل بارز جداً في المواد الترويجية لتذاكر الموسم حيث قال اللاعب: ” أنا لا أتفق مع هذا الفيديو المنشور”.

وفي نفس التوقيت تعرض اللاعب البرازيلي نيمار لانتقادات وصلت إلى تجمهر أعداد من مشجعي الفريق الفرنسي خارج منزل اللاعب البرازيلي وهتفوا لمغادرته.

كما أصبح من المؤكد خروج ليونيل ميسي من صفوف الفريق خلال الأسابيع القليلة القادمة مع انتهاء الموسم الحالي.