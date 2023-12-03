ريال مدريد يحافظ على الصدارة بالفوز على غرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024

فاز ريال مدريد على غرناطة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الموافق 2/12/2023 على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

ملخص المباراة

سيطرة ريال مدريد

سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة منذ البداية، وحاول الوصول إلى مرمى غرناطة من خلال الهجمات المرتدة السريعة، وتمكن من التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق إبراهيم دياز.

https://twitter.com/anamadrede12/status/1731013142887469256

وفي شوط المباراة الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57، تمكن رودريجو من تسجيل الهدف الثاني، ليحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني.

https://twitter.com/j3ymlwl/status/1731024005006512263

وبذلك رفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.

مباراة ريال مدريد القادمة

يواجه ريال مدريد خارج ملعبه فريق ريال بيتيس يوم السبت المقبل الموافق 9/12/2023، ويسعى ريال مدريد للفوز للحفاظ على الصدارة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني