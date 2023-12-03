ريال مدريد يحافظ على الصدارة بالفوز على غرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024
فاز ريال مدريد على غرناطة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الموافق 2/12/2023 على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.
ملخص المباراة
سيطرة ريال مدريد
- سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة منذ البداية، وحاول الوصول إلى مرمى غرناطة من خلال الهجمات المرتدة السريعة، وتمكن من التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق إبراهيم دياز.
https://twitter.com/anamadrede12/status/1731013142887469256
- وفي شوط المباراة الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57، تمكن رودريجو من تسجيل الهدف الثاني، ليحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني.
https://twitter.com/j3ymlwl/status/1731024005006512263
وبذلك رفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.
مباراة ريال مدريد القادمة
يواجه ريال مدريد خارج ملعبه فريق ريال بيتيس يوم السبت المقبل الموافق 9/12/2023، ويسعى ريال مدريد للفوز للحفاظ على الصدارة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني