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ريال مدريد يحافظ على الصدارة بالفوز على غرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024

معتز خليل

فاز ريال مدريد على غرناطة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الموافق 2/12/2023 على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

ملخص المباراة 

سيطرة ريال مدريد

  • سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة منذ البداية، وحاول الوصول إلى مرمى غرناطة من خلال الهجمات المرتدة السريعة، وتمكن من التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق إبراهيم دياز.

https://twitter.com/anamadrede12/status/1731013142887469256

  • وفي شوط المباراة الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57، تمكن رودريجو من تسجيل الهدف الثاني، ليحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني.

https://twitter.com/j3ymlwl/status/1731024005006512263

وبذلك رفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.

مباراة ريال مدريد القادمة 

يواجه ريال مدريد خارج ملعبه فريق ريال بيتيس يوم السبت المقبل الموافق 9/12/2023، ويسعى ريال مدريد للفوز للحفاظ على الصدارة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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