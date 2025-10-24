ريال مدريد يجهز لصفقة بقيمة 100 مليون يورو لضم نجم يوفينوس!!

ريال مدريد يراقب موهبة يوفنتوس كينان يلدز تحسبًا للتعاقد معه

يواصل نادي ريال مدريد مراقبة تطور النجم التركي الشاب كينان يلدز، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وقد لفت يلدز، البالغ من العمر 19 عامًا، الأنظار هذا الموسم بأدائه المميز مع يوفنتوس، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يتابع تطوره عن قرب تحسبًا لمحاولة ضمه في المستقبل.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن نادي يوفنتوس يعتبر يلدز أحد ركائز مشروعه الرياضي الجديد، ويخطط للبناء حوله في السنوات المقبلة، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن اللاعب يحظى بمتابعة من كبار القارة، وأن قيمته السوقية قد تتجاوز 100 مليون يورو إذا قرر النادي بيعه.

ويُعد يلدز إلى جانب مواطنه آردا غولر، لاعب ريال مدريد الحالي، من أبرز المواهب التركية الواعدة، وقد أظهر إمكانيات كبيرة سواء في الدوري الإيطالي أو مع المنتخب التركي.

تجدر الإشارة إلى أن كينان يلدز بدأ مسيرته في فرق الشباب بنادي بايرن ميونخ قبل انتقاله إلى يوفنتوس، حيث واصل تطوره بشكل ملحوظ، وأصبح عنصرًا مهمًا في تشكيلة الفريق الأول.

اهتمام ريال مدريد باللاعب يأتي في إطار سياسة النادي بالاعتماد على الاستثمار في المواهب الشابة القادرة على التطور والمساهمة على المدى الطويل، خاصة بعد نجاح تجاربه الأخيرة مع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو وآردا غولر.